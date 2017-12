FC Bayern in der Einzelkritik: Kampf-Kunst

Sven Ulreich, Tor: Hatte sich am vergangenen Samstag bei seinem Ex-Klub Stuttgart mit einem gehaltenen Strafstoß für ein Elfmeterschießen empfohlen. Dazu kam es zwar nicht, in der Schlussphase bekam Ulreich dennoch viel zu tun. Oft hielt er gut, ein paar mal hatte der Keeper aber Probleme: Wäre in der ersten Hälfte gegen Yarmolenko machtlos gewesen, da rettete David Alaba vor der Linie. Leitete später einen Dortmunder Angriff ein, in der 76. Minute kam er beim Kopfball von Yarmolenko erneut zu spät - und diesmal klärte dahinter niemand. Hatte in der Nachspielzeit Riesenglück, als ein abgefälschter Ball am Tor vorbeikullerte.