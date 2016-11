FC Bayern in der Einzelkritik: Hummels, der Matchwinner

Getty Images

Manuel Neuer (Tor): Wäre in der zweiten Minute wohl machtlos gewesen, als der erste gefährliche Torschuss am hinteren Pfosten vorbeistrich. War dann tatsächlich machtlos, als Hakan Calhanoglu in der 35. Minute das 1:1 erzielte. Versuchte sich gegen hoch stehende Leverkusener oft im Spielaufbau, lief bisweilen sogar aus dem Tor heraus zur Seite, um als Anspielpartner bereit zu sein. Direkt aufs Tor kamen wenige Schüsse, trotzdem konnte sich der Keeper nicht über zu wenig Arbeit beschweren.