AFP Manuel Neuer, Tor: Befürchtungen, der Welttorhüter könnte beim Comeback nach seiner kurzen Verletzungspause noch nicht in Bestform sein, waren unnötig. Bayerns Nummer Eins zeigte eine gewohnt starke Leistung, wehrte nach 18 Minuten einen Kopfball von Karim Benzema an die Unterlatte ab, parierte stark bei einem Weitschuss von Cristiano Ronaldo (42.), ebenso wie in der zweiten Hälfte bei zahlreichen Großchancen. Machtlos bei den beiden Toren durch Cristiano Ronaldo. Strahlte wie immer große Ruhe und Übersicht aus.

AFP Philipp Lahm, Abwehr: Bayerns Kapitän bot im letzten Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel seiner Karriere zu Beginn eine starke Leistung. Lieferte sich packende Duelle mit Reals Marcelo, klärte bei Eckbällen in der eigenen Hälfte per Kopf und setzte auf der rechten Seite mit Arjen Robben starke Akzente im Offensivspiel. Aber auch er ließ in der zweitem Hälfte deutlich nach, spielte dann nervös und fahrig.

Getty Images Jérôme Boateng, Abwehr: Sein Foul an Benzema nach einer Viertelstunde brachte Reals erste Chance, den folgenden Freistoß setzte Ronaldo jedoch übers Tor. Hatte oft Abstimmungsprobleme mit Neuer, wirkte etwas behäbig und nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Wie Martínez war auch er beim Ausgleichstor von Ronaldo nur teilnahmsloser Zuseher. Viel zu passiv auch bei der Flanke, die zum 1:2 führte.

AFP Javi Martínez, Abwehr: Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Mats Hummels war er in der zentralen Abwehr gesetzt. Ganz stark in der ersten Hälfte. Blockte nach sechs Minuten den ersten Schussversuch von Ronaldo ab, grätschte und kämpfte mit vollem Einsatz. Dann aber kam die zweite Halbzeit und die wohl bitterste Viertelstunde, die er im Trikot des FC Bayern bislang erlebte. Erst stand er beim Ausgleichstor durch Cristiano Ronaldo zu weit vom Portugiesen weg, dann kassierte er innerhalb von nur drei Minuten zwei berechtigte Gelbe Karten und musste mit Gelb-Rot vom Feld.

AFP David Alaba, Abwehr: Der Linksverteidiger hatte Widersacher Bale auf seiner Seite meist im Griff. Verlor aber das Kopfballduell gegen Benzema, als nur Torwart Neuer und die Latte einen Rückstand verhinderten. Schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel ein, wirkte aber nach den vielen Spielen der vergangenen Wochen auch müde und matt. Stand vor dem Gegentreffer zum 1:1 viel zu weit von Flankengeber Carvajal weg. Rückte nach dem Platzverweis gegen Martínez in die Innenverteidigung.

REUTERS Arturo Vidal, Mittelfeld: Champions League, K.-o.-Runde, es sind Spiele wie diese, in denen der Chilene zu Bestform aufläuft. Bestimmte das Geschehen in der ersten Halbzeit fast im Alleingang. Köpfte nach einer Ecke von Thiago das 1:0 (25.) und hätte ebenfalls per Kopf nach einer Flanke von Robben beinahe den zweiten Treffer erzielt. Die Riesenchance auf eine beruhigende 2:0-Halbzeitführung vergab er aber, als er kurz vor der Pause den Handelfmeter über die Latte schoss. Kämpfte auch nach dem Seitenwechsel verbissen, aber meist glücklos.

Getty Images Xabi Alonso, Mittelfeld (bis 63. Minute): Der 35-jährige Spanier feierte in seiner letzten Saison vor dem Karriereende ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, mit dem er 2014 die Champions League gewonnen hatte. Schwächen im Tempospiel und beim Aufbauspiel nach vorne oft unpräzise. Stand aber genau richtig, als er nach 17 Minuten einen Distanzschuss von Toni Kroos zur Ecke klären konnte. Musste nach dem Platzverweis gegen Martínez aus taktischen Gründen vom Feld.

AFP Juan Bernat, Abwehr (ab 63.): Rückte nach seiner Einwechslung nach einer Stunde auf die linke Seite. Bestritt die letzte halbe Stunde, spielte eine unglückliche Partie. Beim Gegentreffer zum 1:2 versuchte er sich als Manndecker von Cristiano Ronaldo, bekam den Portugiesen dabei aber nicht in den Griff.

Getty Images Thiago Alcántara, Mittelfeld: Abräumer in der Defensive, Ballverteiler und Antreiber in der Offensive. Das Multitalent im Mittelfeld zeigte zu Beginn einmal mehr seine ganze Klasse, wie beim Rest der Mannschaft verflachte später auch sein Spiel. Leistete sich mit Hektik und Ungenauigkeit Fehler, die man sonst von ihm nicht kennt.

REUTERS Franck Ribéry, Angriff (bis 66.): Carlo Ancelotti schwärmte erst kürzlich von ihm, dass er trotz seiner 34 Jahre spiele wie ein 27-Jähriger. Auch gegen Real wirbelte der Franzose auf der linken Seite auf und ab, allerdings mit weniger Effizienz als sonst. Mühte sich meist vergeblich, holte mit seinem Schuss an die Schulter von Carvajal den unberechtigten Handelfmeter heraus. Wurde Mitte der zweiten Hälfte ausgewechselt.

AFP Douglas Costa, Angriff (ab 66.): Kam nach 65 Minuten, konnte das Offensivspiel der Bayern aber kaum beleben, auf der linken Seite meist allein gelassen.

Getty Images Arjen Robben, Angriff: Wie immer mit hohem Einsatz und Laufbereitschaft, allerdings verzettelte sich der Holländer oftmals und blieb meist in der Abwehr der Madrilenen hängen. Kam mit seinem gefürchteten Manöver, in die Mitte zu ziehen und mit links ins lange Eck zu schlenzen nicht wirklich durch, die zweite Hälfte war wie bei vielen seiner Mitspieler die schwächste der gesamten Saison. War am Ende frustriert und entnervt.

AFP Thomas Müller, Angriff (bis 81.): Spielte als Ersatz von Robert Lewandowski von Beginn an in der Mittelstürmerposition, hatte aber nur wenig Bindung zum Spiel. Bekam kaum Bälle seiner Mitspieler, weil die Pässe entweder ungenau kamen oder weil er falsch stand. Konnte sich gegen die Innenverteidiger Ramos und Nacho nicht durchsetzen. Ein Beleg, dass Lewandowski eben nicht zu ersetzen ist.