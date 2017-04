Getty Images Noch bevor Carlo Ancelotti als Trainer des FC Bayern vorgestellt werden konnte, stand der erste Abgang fest. Sportvorstand Matthias Sammer gab am 10. Juli 2016 die Auflösung seines Vertrags bekannt. Der damals 48-Jährige sah sich nach einer auskurierten Durchblutungsstörung des Gehirns nicht mehr in der Lage, mit voller Kraft rund um die Uhr für die Bayern tätig zu sein. Was eine kurze Episode werden sollte, zieht sich bis in die kommende Saison: Nach den Absagen von Philipp Lahm und Max Eberl suchen die Münchner weiter einen Sportdirektor.

REUTERS Dann kam der erste Bundesliga-Spieltag und die Bayern-Welt hätte kaum schöner aussehen können. Werder Bremen stellte sich in der Münchner Arena vor und wurde mit einer 6:0-Packung zurück in den Norden geschickt. "Die Bayern haben Spaß", sagte ARD-Experte Mehmet Scholl. "Ancelotti hat sie freigelassen, sie haben die Pep-Ketten abgestreift." Die Amtszeit von Ancelottis Vorgänger Guardiola war trotz taktischer Innovationen und fünf nationaler Titel im Nachhinein in eine Misserfolgsgeschichte umgedeutet worden. Ein Sieg reichte, um das wieder hervorzuholen.

imago/Avanti Es dauerte aber nur wenige Wochen, bis auch Ancelottis Glanz zu verblassen schien. Nach einem Last-Minute-Sieg in Hamburg, einer Niederlage gegen Atlético und zwei Remis gegen Köln und Frankfurt sah sich der Italiener Vorwürfen ausgesetzt, er sei zu lieb und nett zu seinen Spielern. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven reagierte Ancelotti ungehalten. In gereiztem Ton drohte er den Spielern - und kitzelte so am 19. Oktober 2016 einen 4:1-Sieg heraus.

imago/Schiffmann Es blieb aber dabei: Der FC Bayern und Ancelotti hatten Startschwierigkeiten. Mitte November standen die Münchner in der Bundesliga hinter Aufsteiger RB Leipzig auf Rang zwei, in der Champions League drohte nach einer Pleite in Rostow der Gruppensieg verpasst zu werden. Umso wichtiger war die Rückkehr von Uli Hoeneß. Fast 1000 Tage nach seinem Rücktritt und einer abgesessenen Haftstrafe wählten ihn die Bayern-Mitglieder mit einer Mehrheit von 97,7 Prozent erneut zum Präsidenten. Er ist zurück, der Mann fürs Volk.

Getty Images Und dann war sie wieder da, diese unheimliche Bayern-Stärke, in den wichtigen Spielen unangreifbar zu sein. RB Leipzig, in der Tabelle zuvor schon eingeholt, wirkte orientierungslos und kassierte am 21. Dezember am letzten Spieltag vor Weihnachten eine empfindliche 0:3-Niederlage. Bayerns Torschützen: Thiago, Xabi Alonso und Robert Lewandowski. Angriff abgewehrt.

imago/DeFodi Franck Ribéry wechselte 2007 zu den Bayern, zwei Jahre später kam Arjen Robben hinzu. Die beiden Flügelstürmer wurden zu prägenden Figuren und krönten ihre Ära 2013 mit dem Gewinn der Champions League. Mittlerweile stehen Ribéry, 34, und Robben, 33, nicht mehr für die Zukunft des Klubs. Und doch bleiben sie unverzichtbar: Der Franzose hatte seinen Vertrag bereits im November verlängert, der Niederländer zog am 16. Januar 2017 in der Winterpause nach. Das Duo bleibt vorerst bis 2018 - Umbruch aufgeschoben.

Getty Images Philipp Lahm hat gut lachen. Die Bayern-Legende, die sich auf dem Rasen so selten Fehler erlaubte, hat auch abseits des Platzes ein Gespür für das richtige Timing. Als der langjährige Kapitän am 7. Februar 2017 seinen Rücktritt als Spieler und den Verzicht auf den Sportdirektor-Posten bekannt gab, überrumpelte er damit auch die Vereinsführung. "Es gab Gespräche, aber ich habe beschlossen, dass es für mich nicht der richtige Zeitpunkt ist, beim FC Bayern danach einzusteigen." Das ließ Raum für Interpretationen: Bei einem anderen Gesprächsverlauf wäre Lahm wohl doch bei den Bayern geblieben.

REUTERS Das Auf und Ab ging weiter, diesmal allerdings mit einer Ankündigung von Ancelotti. Als der Trainer von Rummenigges und Hoeneß' Unruhe erfuhr, überzeugte er die Bosse mit seiner Ruhe: "Habt Vertrauen, unsere Zeit wird kommen." Und tatsächlich folgten nach durchwachsenem Start in die Rückrunde acht sehr überzeugende Siege, mit den beiden 5:1-Erfolgen gegen Arsenal in der Champions League als Höhepunkte.

Getty Images Gegen diesen Mann war dann aber in der Champions League kein Bayern-Kraut gewachsen: Die Münchner schieden gegen Real Madrid aus, Cristiano Ronaldo erzielte dabei insgesamt fünf Treffer. Für Philipp Lahm war es der letzte Auftritt auf der internationalen Fußball-Bühne.