Wissenschaftsbilder des Monats: Schwarz bis auf die Knochen

Ramezani/ Chung/ Hutchinson/ Sci. Robot. 2/ dpa

Der nur 93 Gramm schwere "Bat Bot" kann in den Sturzflug gehen und bekommt enge Wenden hin wie eine Fledermaus. Forscher an der University of Illinois at Urbana-Champaign haben den Roboter entwickelt. Flatternde Fluggeräte seien wendiger, berichtet die Gruppe um Alireza Ramezani in der Fachzeitschrift "Science Robotics". Der Roboter soll helfen, die Geheimnisse des Fledermausflugs aufzuklären.