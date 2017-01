Japanischer Feiertag: Endlich erwachsen

AFP

Mehr als eine Million Japanerinnen und Japaner haben ihre Volljährigkeit gefeiert: Junge Frauen begingen am Montag den Seijin no Hi in traditionellen Kimonos. An diesem nationalen Feiertag laden üblicherweise die lokalen und regionalen Verwaltungen zu Zeremonien ein. Danach wird weitergefeiert - wie hier im Disneyland bei Tokio.