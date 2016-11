Rosbergs Titelformel: 43, 19, 33, 5

Großer Preis von Australien: Mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in den drei letzten Rennen der Vorsaison ging Nico Rosberg in den ersten Grand Prix der Saison 2016. Das Qualifying verlor der Deutsche deutlich - doch im Rennen begann die Serie von Hamiltons verpatzten Starts. Gleich fünf Autos zogen am Briten vorbei, am Ende reichte es nur zu Rang zwei hinter Rosberg.