Fernando Alonso: Doppelweltmeister - und doch unvollendet

Getty Images

Fernando Alonso gehört mit 37 Jahren immer noch zu den besten Piloten im Formel-1-Fahrerfeld. Doch der Spanier wird nur noch neun Rennen in der Königsklasse absolvieren - Alonso beendet am Ende dieser Saison seine Karriere in der Formel 1.