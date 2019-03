Schreibtische der Macht und Muße: Tischmanieren

Konrad R. Müller / Agentur Focus

Kunstvoll: Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder am 17. Juli 2002 am Schreibtisch des Arbeitszimmers im Souterrain seines Hauses in Hannover. Laut Fotograf Konrad R. Müller liest Schröder die "Scharping-Geschichte" in der Illustrierten "Bunte". Am folgenden Tag wird er den Verteidigungsminister entlassen.