Bildband "City Lights": Das Leuchten der Metropolen

Vincent Laforet 2015

Von wegen nachts sind alle Städte grau! Der Fotograf Vincent Laforet hat für seinen neuen Bildband City Lights Metropolen in aller Welt von oben fotografiert. Hier schlängelt sich die Spree durch das bläulich leuchtende Regierungsviertel in Berlin. Am oberen Bildrand ist der Reichstag zu sehen, rechts das Kanzleramtsgebäude.