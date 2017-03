Verwüstete Farmen: Spur des Feuers

REUTERS

Gleich mehrere US-Bundesstaaten haben derzeit mit schweren Bränden zu kämpfen. Betroffen sind vor allem Texas, Oklahoma und Kansas. Aber auch in Colorado, Nebraska und den Everglades in Florida brachen Feuer aus. Diese zerstörten Bäume erinnern in der Nähe von Higgins (US-Bundesstaat Texas) an die verheerende Kraft der Flammen.