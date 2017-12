Bilder der Woche: Black Friday, Hund bei der Armee, Trump-Deko

Da ist er, der Schnee: Am Mummelsee im Schwarzwald hat es Anfang der Woche wieder ordentlich geschneit. Schön sieht das aus, wenn die Baumwipfel weiß gepudert sind und sich noch keine Spuren in der dicken Schneeschicht verlaufen haben. Am Wochenende sind für die Region wieder Minustemperaturen angekündigt.