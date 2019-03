Frank Augstein/ AP

Schreiende Unzufriedenheit: Das Chaos rund um den Brexit hält Großbritannien weiter in Aufruhe. Hier schreit eine Frau Slogans durch ein Megaphon. Die Bevölkerung erlebte erneut eine chaotische Woche in London. Nur ein Höhepunkt: Das Austrittsabkommen von Theresa May lehnt das Unterhaus schon lange ab, jetzt fanden aber auch gleich acht mögliche Alternativen keine Mehrheit im Parlament.