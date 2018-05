Meister und Pokalsieger: So feiert Frankfurt, so feiert München

REUTERS

Am Tag nach dem 3:1-Erfolg im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München feierten Spieler und Fans der Frankfurter Eintracht am Römer. Immer mittendrin: Trainer Niko Kovac und der DFB-Pokal, der zum fünften Mal in den Besitz der Adler gelangt ist.