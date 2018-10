"Landscape Photographer of the Year": Die sind ganz schön Spitze!

Pete Rowbottom / Landscape Photographer of the Year: Collection 12

Ziemlich zackig: Das Siegerfoto beim "Landscape Photographer of the Year 2018"-Wettbewerb ist Pete Rowbottom an einem eiskalten Februarmorgen in den schottischen Highlands bei Glencoe gelungen.