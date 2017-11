Fotowettbewerb Siena: Eiskalt erwischt

Randy Olson / Siena International Photo Awards

Der Internationale Fotografie-Award von Siena wurde in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. Teilnehmen dürfen Profis wie Amateure aus der ganzen Welt. Auch in diesem Jahr musste die Jury unter 50.000 eingereichten Fotos aus 130 Ländern auswählen und Gewinner in elf Kategorien prämieren. Das Foto des Jahres von Randy Olson zeigt einen Blitz über dem Wood River im US-Bundesstaat Nebraska, auf dem sich Kraniche versammelt haben.