Reisefoto-Wettbewerb: Als Jesus über Wolken ging

Ben Goodwin

Schattenspiel in Rio de Janeiro: Der Fotograf Ben Goodwin hatte bereits viele Stunden Sightseeing hinter sich, als ihm dieses Bild gelang. Auf dem Gipfel des Corcovado angelangt, wollte er ein Foto von der Stadt und dem gegenüberliegenden Zuckerhut-Felsen machen - doch das schlechte Wetter trübte die Aussicht. "Auf einmal verschwanden die Wolken und Rio erschien in all seiner Pracht." Und dann zeichnete sich auch noch der Schatten der 30 Meter hohen Christus-Statue eindrucksvoll im Dunst ab! "Ich machte eine Reihe von Fotos - in die sich dann auch noch ein Regenbogen einschlich."