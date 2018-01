France Gall gestorben: Grand Prix und "Ella, elle l'a"

AFP

"Ella, elle l'a" und andere Hits machten France Gall auch in Deutschland bekannt. Nun erlag der französische Star (hier 2012) einer Krebserkrankung - das teilte Galls Kommunikationsbeauftragte Geneviève Salama der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. "Es gibt Worte, die man niemals aussprechen will", hieß es in der Erklärung, "France Gall ist am 7. Januar in das Weiße Paradies gelangt (...)."