Da war die Welt von Peter Sagan noch in Ordnung: Beim Zeitfahren auf der ersten Etappe war der Slowake noch dabei. Die Tour war für den Straßenradweltmeister, der zuvor fünfmal in Folge das Grüne Trikot gewonnen hatte, früh vorbei. Nach einer vermeintlich unfairen Aktion gegen Mark Cavendish im Schlussspurt der vierten Etappe wurde Sagan disqualifiziert.

Entkräftet, aber glücklich: Nach 160,5 Kilometern fuhr Fabio Aru als Erster über die Ziellinie der fünften Etappe in La Planche des Belles Filles. Der Italiener war einer der härtesten Konkurrenten von Christopher Froome in diesem Jahr.

Gib Schub! Der Kolumbianer Nairo Quintana spielte hingegen keine so große Rolle wie erwartet. Er hätte öfters so einen Anschub gebrauchen können wir hier von einem Helfer seines Teams Movistar nach einem Radwechsel.

Was wäre die Tour ohne Wasserträger? Jedes Team hat einen oder mehrere Fahrer, die am Begleitfahrzeug Getränke einsammeln und dann an die Teamkollegen verteilen, die ihre Kräfte schonen sollen.

Die Last des Gelben Trikots: Liegt man in Führung, wollen einem alle an den Kragen. So erging es auch dem Italiener Fabio Aru, der kurzzeitig in Gelb fuhr, dann aber wieder von Froome abgefangen wurde.