REUTERS "Das war eine unglaublich schlechte Entscheidung vom DFB. Das ist verantwortungslos den Schiedsrichtern gegenüber."

Markus Gisdol fand nach dem 2:1 seiner Mannschaft gegen Wolfsburg deutliche Worte zur Schiedsricheransetzung. Manuel Gräfe war vor zwei Jahren in die Kritik geraten, weil er dem HSV im Relegationsspiel in Karlsruhe einen zweifelhaften Freistoß zusprach, aus dem ein letztlich entscheidendes Tor für die Hanseaten resultierte. Bereits vor dem Spiel hatte sich unter anderem Ex-Schiedsrichter Markus Merk irritiert über die Entscheidung des DFB gezeigt.

DPA "Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so zahlreich hinterhergereist ist"

Die Schalker Fans bedankten sich beim Gastspiel der Königsblauen in Ingolstadt auf ihre Weise bei den Spielern für eine mehr als durchwachsene Saison. Die Mannschaft zeigte vor allem in der Fremde teils bemerkenswert blutarme Auftritte. "Es gibt überhaupt keine Ausreden mehr. Es muss geliefert werden", knurrte Manager Christian Heidel auch prompt. Schade, dass ausgerechnet jetzt die Sommerpause ansteht.

DPA "Die ersten drei Monate sind super, nach sechs Monaten wird's langweilig und nach acht Monaten überlegt man sich, was man tun kann. So wird es bei ihm auch kommen."

Karl-Heinz Rummenigge blickt besorgt in die nahe Zukunft des scheidenden Kapitäns. Ab Mitte Januar dürfen wir also mit einem tatendurstigen Philipp Lahm rechnen, sofern das Kalle-Orakel recht behält.

Getty Images "Jetzt habe ich vormittags frei, und nachmittags kann ich mich um die Familie kümmern. Das ist doch was Schönes."

Lahm unterliegt hingegen immer noch der irrigen Annahme, dass jetzt alles schön und entspannt werde. Er sollte mal bei Karl-Heinz Rummenigge nachfragen, welch Ödnis ihn erwartet. Nun gut, jetzt wird er ja erst einmal Vater.

DPA "Dass ich große Lust auf eine weitere Saison hier habe, steht außer Frage."

Thomas Tuchel hat Lust auf die Zukunft, während Hans-Joachim Watzke bereits die schwarz-gelben "No Future"-Ballons für die Minuten nach dem Pokalfinale aufpustet. Wer lässt da wem die Luft raus?

Getty Images "Europapokal, das ist Wahnsinn. Das kennen wir in Köln ja nur aus Erzählungen unserer Großväter."

Für Torhüter Timo Horn sind 25 Jahre also ungefähr zwei Generationen. Das letzte Europapokalspiel des FC datiert nämlich aus dem Herbst 1992, als der Klub gegen Celtic Glasgow ausschied. An einem Tag wie diesem sei ihm die Straffung der Zeit verziehen.

DPA "Fünf Spieler werden sich aber einen neuen Arbeitgeber suchen müssen."

Kölns Coach Peter Stöger drohte personelle Konsequenzen an, nachdem ihn Sekunden zuvor einige seiner Profis mit Bier übergossen. Weil's mit Kölsch-Gläsern wahrscheinlich "eine Generation" (T. Horn) gedauert hätte, bis der Österreicher nass gewesen wäre, nahm man gleich richtige Gefäße.

DPA "Wir sind mit dem Abschluss sehr zufrieden. Das zeigt die Charakterstärke der Mannschaft."

Wohl selten hat sich ein Tabellenletzter mit erhobenerem Kopf aus der Liga verabschiedet als Darmstadt 98. Das Scheitern als Chance, der Rückstand als Charaktertest - für Torsten Frings war die von dem 2:2 in Mönchengladbach gekrönte Rückrunde der Lackmustest für eine erfolgreiche Zweitligasaison. Chapeau Lilien, Hochachtung Torsten Frings!

Getty Images "Wir müssen von dem leben, was wir uns an Fett angefressen haben."

Gladbachs Manager Max Eberl erteilte nach der verpassten Europa-League-Qualifikation und einer insgesamt eher enttäuschenden Runde all jenen eine Absage, die in den vergangenen Wochen nach spektakulären Investitionen bei der Borussia verlangten.

AFP "Hoffenheim hat nun eine ganz andere Strahlkraft, wir stehen jetzt für Leidenschaft und attraktiven Fußball."

Sandro Wagner (oben) ließ sich nach dem 34. Spieltag zu einer ambitionierten Einschätzung seines Vereins hinreißen. Aber jetzt darf er erst einmal die Strahlkraft der Nationalmannschaft beim Confed Cup erhöhen.

Getty Images "Letztes Jahr Siebter, dieses Mal Sechster - das spricht für den systematischen Aufbau unserer Mannschaft."

Hertha-Coach Pal Dardai ordnete die Dinge nach dem 2:6 gegen Leverkusen ohne große Hysterie ein. Wenn er weiter so systematisch aufbaut, ist er in fünf Jahren Deutscher Meister.