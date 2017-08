Getty Images Ralf Fährmann (Schalke 04), Tor

Zwölf Torhüter hat Joachim Löw seit seinem Amtsantritt 2006 als Trainer der deutschen Nationalmannschaft eingesetzt. Manuel Neuer war darunter, klar, aber auch Tim Wiese, Ron-Robert Zieler, Hans-Jörg Butt, selbst Tobias Sippel saß schon einmal auf der Bank. Wer nie dabei war: Ralf Fährmann. In der Bundesliga konstant stark, international auffällig und dennoch stets außen vor. So wird das stete Wehklagen der Schalke-Fans bei den Länderspielauftritten von Bernd Leno und Marc-André ter Stegen ("Den hätte Ralle gehabt") auch in Zukunft weitergehen.

DPA Wendell (Bayer Leverkusen), Verteidigung

Der brasilianische Verteidiger aus Fortaleza geht in seine mittlerweile vierte Saison bei Bayer Leverkusen. Nach starken Leistungen in den ersten Jahren wurde der mehrfache brasilianische Juniorennationalspieler im Oktober 2016 zum ersten Mal in den A-Kader seines Heimatlandes berufen. In den WM-Qualifikationsspielen gegen Bolivien und Venezuela kam er jedoch nicht zum Einsatz. Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern: Real Madrids Marcelo ist dann doch noch ein anderes Kaliber als der 24-Jährige.

DPA Kevin Vogt (TSG Hoffenheim), Verteidigung

Er war einer der Aufsteiger der vergangenen Spielzeit: Kevin Vogt hat sich mit seiner Physis und seiner taktischen Flexibilität zu einem der Musterschüler von Julian Nagelsmann entwickelt. Eigenschaften, die auch dem Bundestrainer nicht verborgen geblieben sein dürften. Allerdings: Die Konkurrenz im DFB-Team ist nirgendwo größer als auf den Positionen von Vogt, der Abwehrzentrale und dem defensiven Mittelfeld.

AFP Jeremy Toljan (TSG Hoffenheim), Verteidigung

Gute Außenverteidiger sind rar, junge sogar noch seltener. Jeremy Toljan, U21-Europameister, ist so einer. Und da sein Vertrag in Hoffenheim nur noch bis zum kommenden Sommer läuft, ist er ins Blickfeld zahlreicher Top-Klubs geraten: Tottenham, Juventus, Chelsea und Neapel sollen Interesse an dem 23-Jährigen haben, auch bei den Bayern flackerte nach der Verletzung von Juan Bernat Interesse an dem auf beiden Außenbahnen einsetzbaren Toljan auf. Eine Nominierung fürs A-Team dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Getty Images Daniel Caligiuri (Schalke 04), Mittelfeld

Im Jahr 2015 schien alles bereitet für eine Nationalmannschaftskarriere: Caligiuri, der neben der deutschen auch die italienische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde vom damaligen Italien-Coach Antonio Conte für einen Lehrgang berufen. In den Kader für die Partien gegen Kroatien und Portugal schaffte er es aber nicht. Nicht weiter schlimm für den damaligen Wolfsburger, der mit Pokalsieg und Vizemeisterschaft im Rücken doch eigentlich nur zu warten brauchte. Aber aus Italien kam kein Anruf mehr. Mittlerweile liebäugelte Caligiuri mit der deutschen Nationalmannschaft, doch auch Joachim Löw verschmähte den wuchtigen Außenspieler. Ein Debüt mit nunmehr 29 Jahren erscheint unwahrscheinlich.

Getty Images Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach), Mittelfeld

"Wir sprechen zu Hause italienisch, ich bin Fan von Inter, mein Herz schlägt für die italienische Nationalmannschaft": So begründete der 24 Jahre alte Neu-Gladbacher seine Entscheidung, für die Squadra Azzurra und nicht die DFB-Elf auflaufen zu wollen. Allerdings: Nach Einsätzen im U-Bereich hat es noch nicht für das Debüt in Italiens A-Elf gereicht.

Getty Images Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim), Mittelfeld

U21-Europameister, bei Atlético auf dem Zettel, im Blickfeld von Joachim Löw. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, wann der 20-Jährige sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft feiert. Etwas neidisch kann der Sohn afghanischer Eltern auf seinen Cousin Zubayr blicken: Der kickt zwar mit dem SC Hessen Dreieich nur in der Hessenliga, hat aber bereits knapp 20 Länderspiele für Afghanistan auf dem Buckel.

DPA Mitchell Weiser (Hertha BSC), Mittelfeld

Beim FC Bayern als zukünftiger Superstar hochgejubelt, dann tief gefallen, bevor er bei der Hertha zum seriösen Bundesligaspieler wurde. Dem das gewisse Etwas in den Füßen steckt. Oder im Kopf, wie bei seinem Siegtreffer im Finale der U21-Europameisterschaft. Danach weinte er Tränen der Freude und der Genugtuung. Vergessen die Demütigungen (in München musste er seine Rückennummer an einen gewissen Sinan Kurt abtreten) und Ungeschicklichkeiten (Slip-Foto mit David Alaba!) der Vergangenheit. Ob es bis zur A-Nationalmannschaft reicht, dürfte vor allem an ihm selbst liegen.

Getty Images Jhon Córdoba (1. FC Köln), Sturm

Dass bei Córdoba noch keine Nominierung für Kolumbiens A-Nationalmannschaft auf der Habenseite steht, mag verwundern. Doch der 24-Jährige verschwand nach Spielen für die U20 seines Heimatlands durch Wechsel nach Mexiko, Spanien und Deutschland vom Radar. Jetzt kann er durch starke internationale Auftritte im FC-Trikot Kolumbiens Trainer José Pékerman auf sich aufmerksam machen.

Getty Images Raffael (Borussia Mönchengladbach), Sturm

Mit nunmehr 32 Jahren dürfte Raffael Caetano de Araújo den Traum von der Seleção ausgeträumt haben. Der 32-Jährige ist seit zwölf Jahren eine feste Größe im europäischen Fußball, doch für einen Einsatz in der brasilianischen Elf hat es nie gereicht. Auch wenn sich seit 2005 sicherlich schon schlechtere Kicker als der Offensivakteur aus Mönchengladbach bei den Brasilianern versuchen durfte.