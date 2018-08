Gamescom in Bildern: "Fortnite" mal offline

REUTERS

Offline-Kämpfe in Anlehnung ans Online-Spiel: Einer der größten und vollsten Stände auf der Gamescom gehört zum Multiplayer-Spiel "Fortnite". In diesem Duell am Stand versuchen sich zwei junge Spielefans gegenseitig vom Balken zu befördern.