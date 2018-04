Bilder der Woche: Ziegen, die auf Bäumen stehen

AP

Papasaurus: Ein Vater im Dino-Kostüm ist auf der Awesome Con unterwegs, einer Messe in Washington für Comics, Filme, Serien, Spielzeug und Computerspiele. Etwa 40 Veranstaltungen dieser Art gibt es mittlerweile in den USA; oft rücken voll kostümierte Familien dort an.