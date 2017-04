Gehirn im Querschnitt: Rotschopf

Greg Dunn/ Will Drinker

Wenn Anatomie lernen immer so schön wäre. "Self Reflected" heißt das Projekt von Künstler Greg Dunn. Er hat an der University of Pennsylvania in Neurowissenschaften promoviert. Sein Forschungsobjekt setzte er nun zusammen mit seinem Kollegen Brian Edwards auf künstlerische Weise in Szene. Hier ist ein Bild unter violettem und weißem Licht zu sehen.

[Self Reflected (detail), 22K gilded microetching, 96" X 130", 2014-2016, Greg Dunn and Brian Edwards]