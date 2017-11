"Women of the Year"-Award: "Frauen lieben, Frauen glauben"

REUTERS

Jedes Jahr veranstaltet das Magazin "Glamour" eine große Gala, um die "Women of the Year Awards" zu verleihen. Diesmal fand die Gala im Kings Theater in Brooklyn statt. Mit dabei waren auch Nicole Kidman und ihr Ehemann Keith Urban. Auf der Bühne hielt Preisträgerin Kidman später eine Rede über Gewalt gegen Frauen. Es sei unfassbar wichtig, ihnen zu helfen. "Sie müssen das Gefühl bekommen, dass sie nicht alleine sind und dass es Hilfe gibt." In der TV-Serie "Big Little Lies" spielte Kidman jüngst eine Ehefrau, die von ihrem Mann misshandelt wird.