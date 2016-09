Getty Images

Warum eine Fotostrecke über die "GQ Men Of The Year Awards" mit Amy Schumer beginnt? Nun, erstens wurde die amerikanische Stand-up-Comedian in London zur "Frau des Jahres" gekürt. Und zweitens wird in englischsprachigen Medien gerade viel über ihren Auftritt auf dem roten Teppich berichtet: Sie war dort mit ihrem Freund Ben Hanisch zu sehen, das "People"-Magazin schreibt vom "langersehnten Red-Carpet-Debüt" der beiden. Schumer und Hanisch sind demnach seit Januar dieses Jahres ein Paar.