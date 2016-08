Getty Images

Deutschland - Finnland 2:0 (0:0). Natürlich mussten sie den Mann des Abends nicht lange suchen: Nach zwölf Jahren im DFB-Trikot wurde Bastian Schweinsteiger am Mittwoch aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Es war allerdings auch die einzig emotionale Komponente in einem ansonsten bemerkenswert unspektakulären Freundschaftsspiel in Mönchengladbach.