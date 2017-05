In einer Partie, die zum Schlüsselspiel im Abstiegskampf hätte werden können, trennten sich der HSV und Mainz 0:0. Hamburg verharrt so auf dem Relegationsplatz, einen Platz hinter den punktgleichen Mainzern. Spielerisch war die Begegnung einer der Tiefpunkte der Saison. Für einen Erstligaverbleib konnte sich keine der beiden Mannschaften empfehlen. Die Strafräume gehörten zu den unbelebtesten Orten auf dem Spielfeld. Sechs Gründe für das Trauerspiel

Einer der Hoffnungsträger von Gisdol war der 18-jährige Vasilije Janjicic, für den es der erste Starteinsatz in der Bundesliga war. Bei einem solch wichtigen Spiel einen Debütanten auf der Sechserposition spielen zu lassen, ist riskant - doch es ging auf: Der Schweizer hatte einen gelungenen Auftritt. Eine Quote von 60 Prozent erfolgreicher Pässe und eine Zweikampfquote von 65 Prozent waren überdurchschnittlich. Bis zum Spiel gegen Mainz hatte er erst sechs Bundesligaminuten bestritten.

Opta

Der Spielstil beider Teams war ähnlich. Das Mittelfeld sollte mit langen Pässen überbrückt werden, um sich die zweiten Bälle zu sichern. (Die Anteile an langen Bällen sind bei beiden Teams mit mehr als 24 Prozent sehr hoch). In der ersten Hälfte lag die Passquote des HSV in der gegnerischen Hälfte gar bei 43 Prozent, was einer der niedrigsten Werte der gesamten Saison war. Ein paar Vergleichswerte: Die schlechteste Passquote aus den anderen acht Ligaspielen hatte Ingolstadt mit 67 Prozent, die beste München mit 89 Prozent.