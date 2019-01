Handball-WM: Auf diese internationalen Topstars sollten Sie achten

imago/ Bildbyran

Dänemark gehört zum engsten Favoritenkreis bei der Handball-WM im eigenen Land und Deutschland. Großen Anteil an diesem Status hat Mikkel Hansen - der wohl stärkste linke Rückraumspieler der Welt. Der 31-Jährige war bereits in den Jahren 2011 und 2015 Welthandballer, triumphierte 2016 bei den Olympischen Sommerspielen mit Dänemark und will nun für den ersten WM-Sieg seines Landes sorgen. Bei der EM vor einem Jahr erzielte der Profi von Paris Saint-Germain 43 Treffer und war damit zweitbester Torjäger des Wettbewerbs.