Satellitenbilder: So leidet Texas unter "Harveys" Fluten

AP

Die Kleinstadt Simonton liegt in der Nähe des Brazos River. Das ist der zweitlängste Fluss in Texas. Er mündet bei Freeport, 90 Kilometer südlich von Houston, in den Golf von Mexiko. Satellitenbilder zeigen, wie massiv die Überschwemmungen den Menschen in der Region zu schaffen machen.