"Aber so wie die katholischen Piusbrüder an der lateinischen Messe festhalten, die das Volk nicht versteht, gibt es in der Union energiepolitische Piusbrüder, die - Kernschmelze in Japan hin oder her - an deutschen Kernkraftwerken festhalten wollen, obwohl sie z. B. gegen den Absturz eines vollgetankten Jumbos nicht sicher sind. Fukushima ist überall, auch in Deutschland."

Geißler im "Handelsblatt", 2011