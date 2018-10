Wissenschaftsbilder des Monats: Hallo Hologramm

DPA

Ist das das Telefonieren der Zukunft? Die britische Fußballnationalspielerin Steph Houghton ist nicht wirklich anwesend, als sie sich mit der elfjährigen Iris unterhält, sondern gut 300 Kilometer weit weg. Sie erscheint nur als Hologramm in der britischen Kleinstadt Newbury. Möglich machte das ein mobiles 5G-Netzwerk, das in den kommenden Jahren in Europa zum Standard werden und deutlich schnellere Datenübertragungen ermöglichen soll.