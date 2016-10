Getty Images

Die bekannteste Brücke des Golfsports: Auf dem Old Course von St Andrews an der schottischen Ostküste überquert die Swilken Bridge einen kleinen Bach, der die Spielbahn auf Loch 18 schneidet. Die Steinbrücke ist mindestens 700 Jahre alt und ein beliebtes Fotomotiv. An diesem Wochenende findet in der Heimat des Golfsports die Links Championship statt, bevor sich die europäische Golfsaison langsam dem Ende nähert.