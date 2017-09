Die Neuheiten auf der IAA: Demnächst auf Ihrem Parkplatz?

Volkswagen

Auch in diesem Jahr wird man auf der IAA alle paar Meter auf ein SUV-Model stoßen. Zum Beispiel in Halle 3, wo Volkswagen seine Neuheiten zeigt: Dort steht der neue VW T-Roc. Das Auto in Golf-Größe soll noch 2017 auf den Markt kommen und wird voraussichtlich rund 20.000 Euro kosten.