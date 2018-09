Sony, Huawei und Co.: Die besten Gadgets der IFA 2018

SPIEGEL ONLINE

Sonys Roboterhund Aibo benimmt und bewegt sich in dieser neuen Ausführung - mehr oder weniger - wie ein echter Welpe. Er will gestreichelt werden, gibt Pfötchen und beherrscht einige weitere Tricks. 2900 Dollar wird er in den USA kosten, wenn er dort in den Handel kommt. Auf der IFA hat Aibo seinen ersten Auftritt in Europa - aber auf den Markt kommt er hier erst einmal nicht.