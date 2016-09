Vom Bügelschrank zum Bierautomat: Die besten Ifa-Gadgets

Gorenje

Cooler Bulli: Gorenje Retro-Kühlschrank



Nach Dieselskandal und Problemen mit Zulieferern steht es nicht besonders gut um das Image von VW. Da lassen sich Volkswagen-Fans gerne an die gute alte Zeit erinnern. Dieser Kühlschrank ist an den legendären VW-Bulli T1 angelehnt, unter dem großen VW-Logo prangt eine Verzierung im typischen V-förmigen Look der Bulli-Motorhaube.



Im Gegensatz zum Retro-Stil außen, sei im Inneren moderne Technk verbaut, sagt Hersteller Gorenje, ohne genauere Angaben zu machen. Auch zum Preis schweigt sich das Unternehmen bisher noch aus.