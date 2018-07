Heimische Insekten: Das große Krabbeln

Thorben Danke / sagaOptics

Der Hobbyfotograf Thorben Danke lichtet heimische Insekten im Detail ab. Diese Aufnahme eines Balkenschröters besteht aus 123 Einzelbildern, die am Computer zu einer einzigen Aufnahme zusammengesetzt werden. Die Käfer mit dem Geweih - nicht zu verwechseln mit dem Hirschkäfer - sind in Deutschland verbreitet. Sie werden bis zu 3,2 Zentimeter lang und leben in morschem oder faulendem Holz.