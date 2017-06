Astronautenbilder: Monsieur Pesquets zauberhaftes Fotoalbum

ESA/ NASA

Die Abtei Mont-Saint-Michel an der französischen Atlantikküste ist ein beeindruckender Anblick - auch aus dem Erdorbit. Der Astronaut Thomas Pesquet hat die im Wattenmeer der Normandie liegenden Bauten von der Internationalen Raumstation ISS aus fotografiert. Pesquet war im Rahmen einer Langzeitmission vom November 2016 an im All - am Freitag ist er wieder auf der Erde gelandet.