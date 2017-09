Für iPhone, iPad und iPod touch: Die wichtigsten Neuerungen von iOS 11

Parallel zur für Dienstagabend deutscher Zeit geplanten Präsentation der neuen iPhones wird Apple auch eine neue Version seines Betriebssystems iOS herausbringen. Mit der neuen Version 11 nähert sich iOS in einigen Bereichen weiter an das Mac-Betriebssystem macOS an. So etwa mit dem neuen Dock, das sich von jeder geöffneten App aus aufrufen und häufig genutzte Apps schnell starten lässt.