Satellitenbilder des Jahres: So faszinierend sieht unsere Erde aus

ESA/ Copernicus Sentinel

Äcker verdrängen Regenwald

Von der Savanne bis zum Regenwald, die Virunga-Gebirgskette gehört zu den vielfältigsten Landschaften Afrikas. Berggorillas leben hier ebenso wie Okapis, Nilpferde, Waldelefanten, Schimpansen Giraffen und Büffel. Ein Satellitenbild der Europäischen Weltraumorganisation Esa zeigt, dass geschützten Flächen weiter schwinden und durch Ackerflächen ersetzt werden.

Die dunkelgrünen und braunen Flächen im linken Bildbereich bedeuten natürliche Vegetation. Die hellgrünen, gelben und orangefarbenen Flächen beweisen dagegen, dass der Mensch massiv in die eigentlich geschützte Natur eingreift. Statt natürlicher Vegetation sprießen Ackerpflanzen. Der hellgraue Bereich am unteren linken Bildrand zeigt die Stadt Goma am Ufer des Kivusees in der Demokratischen Republik Kongo.