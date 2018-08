Bildband über ältere Transsexuelle: "Ich bin einfach ich selbst"

Jess Dugan/ Kehrer Verlag

Sky (l.) und Mike sind zwei der Personen, die Jess T. Dugan für ihren Bildband "To Survive on this Shore" fotografiert hat. Sie und die Sozialarbeiterin Vanessa Fabbre sind fünf Jahre lang durch die USA gereist, um Transsexuelle über 50 Jahren zu finden - Dugan machte die Bilder, Fabbre interviewte. Jedem Foto sind Ausschnitte aus den Gesprächen hinzugefügt, die Einblicke in die Geschichte und Gefühlslage der Porträtierten geben.