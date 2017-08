Wissenschaftsbilder des Monats: Kennt jemand diesen Kraken?

JC136/ Deeplinks/ NERC/ University of Plymouth/ University of Oxford

Der junge Kraken schwimmt in rund 1200 Metern Tiefe vor der Westküste Schottlands. Zu welcher Art er gehört? Das können Meeresforscher noch nicht beantworten. In einem Beitrag im Fachblatt "Molecular Ecology" wiesen Zoologen der Oxford University darauf hin, wie wenig wir noch über die wirbellosen Tiere der Tiefsee wissen. Gleichzeitig griffen Menschen schon stark in dieses Ökosystem ein, warnen sie - etwa durch Fischerei, Tiefseebergbau und Umweltverschmutzung.