Wettkampf: Kubas junge Ringer

AP

Junge Ringkämpfer bei der feierlichen Eröffnung des einwöchigen Wettbewerbs "The truth of my neighbourhood". Ins Leben gerufen hat diesen Wettkampf Heredia Marrero aus Santiago de Cuba. Das improvisierte Turnier richtet sich an ärmere Jugendliche aus dem ganzen Land.