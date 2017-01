Hohes Alter: So blicken Hundertjährige auf ihr Leben

Welcome Books/ Paul Mobley

Was berichten Menschen, die auf ein Jahrhundert Leben zurückblicken können? Wie haben sie so ein hohes Alter erreicht? In "If I live to be 100 - The Wisdom of Centenarians" gehen der Fotograf Paul Mobley und die Autorin Allison Milionis diesen Fragen nach. Sie haben in den USA mit Menschen gesprochen, die ihren 100. Geburtstag schon hinter sich haben.

Auf dem Cover des Buches zu sehen ist Howard Munce, geboren am 27. November 1915. Er zeigte schon als Kind ein Talent für Kunst. Illustrationen, Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Gedichte, Essays – das alles hat er über die Jahrzehnte erschaffen. Richtig zur Ruhe gesetzt hat er sich nie.