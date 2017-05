imago/ Action Plus

118 Jahre an der White Hart Lane sind vorbei. Tottenham Hotspur verlässt die langjährige Spielstätte und läuft ab 2018 in einem Neubau auf, der New White Hart Lane. Kann die neue Spielstätte die alte toppen? Laut ESPN hat der Klub von 2533 Spielen an der White Harte Lane 1472 gewonnen (565 Remis, Niederlagen 496). In einem dieser zahlreichen Partien will Englands früherer Nationalspieler Gary Lineker einen Zahn verloren haben. "Wenn er zum Vorschein kommt, meldet sich hoffentlich jemand", schrieb er bei Twitter. Übergangsweise wird der Verein seine Heimspiele im Wembley Stadium austragen.