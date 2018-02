Dragqueens: Ein Mensch, zwei Persönlichkeiten

Leon Hendrickx

Links ein junger Mann mit einem Schlabbershirt, rechts eine aufgebrezelte Frau mit blonder Mähne - hätten Sie erkannt, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt? Der niederländische Fotograf Léon Hendrickx zeigt in seiner Serie "Kings and Queens" Männer und die Dragqueens, in die sie sich manchmal verwandeln - in einem Bild. Hier naschen Dennis und die Kunstfigur Candy Crash gemeinsam aus einer Chipstüte.