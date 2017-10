Familien, Bücherwürmer, Feinschmecker: Die besten Städte der Welt

Sivan Askayo / Lonely Planet

Lonely Planet stellt in dem neuen Bildband "The Cities Book" die besten Städte in verschiedenen Katgorien vor. Bücherwürmer etwa kommen in New York voll auf ihre Kosten. Die Stadt ist nicht nur selbst Hauptdarsteller vieler Romane, sondern bietet auch zahlreiche Buchläden und Bibliotheken zum Stöbern. Aber auch die ägyptische Stadt Alexandria – in der einst die bedeutendste Bibliothek der Antike stand - eignet sich für Buchliebhaber und lohnt eine literarische Reise.