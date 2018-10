Gleichberechtigung: Zehn Frauen haben wir gefragt: Wie modern ist dieses Land?

Eva Baales

Ein Jahr nach #MeToo: Der SPIEGEL hat zwölf der renommiertesten deutschen Fotografinnen gebeten, Frauen zu porträtieren, die sie beeindrucken - und diese gefragt: Wie modern ist dieses Land?

"NEIN. Ein fettes NEIN. N to the O. NO! Dieses Land ist für Frauen nicht modern. Keine Frau darf weniger verdienen als ihr männlicher Kollege bei gleicher Arbeit und Ausbildung! Wir wollen die Hälfte aller Macht, die Hälfte von allem Geld und nicht ungefragt angefasst werden!"

Charlotte Roche, Autorin und Moderatorin, fotografiert von Eva Baales