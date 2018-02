Massenhochzeit in Mexiko: Frauen heiraten Bäume

REUTERS

Aus Liebe zur Natur: Mehrere Frauen haben in San Jacinto Amilpas in Oaxaca in Mexiko Bäume geheiratet. Mit der Aktion wollten sie gegen illegale Abholzungen protestieren und ein Bewusstsein für den Wert von Bäumen fördern.