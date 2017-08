Museumsschiff für Hamburg: So kam die "Peking" in die Elbmündung

DPA

Dockschiff "Combi Dock III" mit der "Peking" in New York: Die in Hamburg gebaute Viermastbark hatte Mitte Juli ihre wohl letzte Reise angetreten - von New York gen Deutschland. Wenn alles klappt wie geplant, soll das Schiff ab 2020 als Museumschiff im Deutschen Hafenmuseum gegenüber der Elbphilharmonie zu sehen sein.